Хакеры следят за вами через умную колонку: три признака взлома устройства

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предостерегли граждан: злоумышленники способны использовать голосовые помощники и умные колонки для слежки за пользователями.

В официальном телеграм-канале ведомства, опираясь на данные экспертов «Лаборатории Касперского», перечислили признаки, указывающие на возможный взлом устройства. Среди основных сигналов — неожиданная активация колонки без команды пользователя или выполнение несвойственных ей инструкций. Также поводом для беспокойства могут стать посторонние гаджеты, внезапно появившиеся в списке сопряженных устройств, либо подозрительная активность в личном аккаунте.

Специалисты рекомендуют при возникновении сомнений незамедлительно обесточить устройство или отключить его от интернета. В случае подозрений в МВД советуют сразу отключить устройство от питания или интернета, поменять пароль от аккаунта, проверить список подключенных устройств и удалить подозрительные аккаунты, а также обновить прошивку и приложения до последних версий.

