Хакеры слили в сеть данные французских судей и адвокатов

3 июля группа хакеров опубликовала в своих социальных сетях список с личной информацией больше тысячи французских судей и адвокатов. В документах указаны имена, личные и электронные адреса и номера телефонов. При этом ранее хакеры уже предупреждали, что получили данные, и указывали, что их публикация полностью зависит от дальнейших событий во Франции. Так как беспорядки продолжились, данные были выложены в сеть.

Минюст уже обратился в парижскую прокуратуру из-за публикации этих документов. Однако при этом в ведомстве заявили, что указанная в документах информация уже устарела.