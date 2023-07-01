Хакеры устроили крупнейшую утечку базы данных британских больниц

Сообщается, что кибератаке были подвержены компьютеры Barts Health, находящиеся в 6 больницах и 10 мед. центрах Британской столицы и Ист-Энда. База данных, похищенная хакерами, является одной из самых крупных в Британии. В газете сообщили, что там может храниться информация о 2 с половиной млн. пациентов.

Ответственность за киберпреступление на себя взяла группировка BlackCat. Они заявили, что завладели данными о работниках и пациентах. По заявлениям группировки, в базе также находятся сведения об их банковских картах и документах. Хакеры грозятся обнародованием данных, если представители треста не свяжутся с ними в обозначенный срок – 3 дня.

Сообщается, что объем украденных данных составляет 7 терабайт.