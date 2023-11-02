Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили сообщение для Зеленского

В 14:32 по московскому времени на главной странице сайта появилось изображение президента Украины и подпись на русском языке: «Зеленский! Внимание! Мы уже здесь! Жди подробностей!»

В настоящее время сайт недоступен.

Добрянский заявил, что украинская киберполиция пытается найти хакеров.