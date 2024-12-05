Хакеры взломали украинское телевидение и показали сюжет о «золотой молодежи» в Европе

Хакеры взломали украинское телевидение и показали в ТВ-пакете «Триолана» сюжет о «золотой молодежи» за границей вместо обычных каналов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местные социальные сети.

В телесюжетах появились кадры о том, как «элитные детишки» из Украины живут в Европе, притворяясь беженцами.

«Наша доля — умирать на фронте и оплакивать своих родных, чьи тела часто даже по кускам собрать не удается… Разве это справедливо?» — сказала женщина в видеоролике.

«Триолан» пообещал решить проблемы с ТВ-сигналом в течение вечера, добавили в сообщении.

Ранее в МИД РФ ответили на заявление Украины о пересмотре безъядерного статуса.