В МИД РФ ответили на заявление Украины о пересмотре безъядерного статуса

Если Украина получит ядерное оружие, возникнут риски для международной безопасности. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, высказывания на Украине, которые могут «трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины» и ставящие под вопрос существование Будапештского меморандума, вызывают чувство озабоченности. Она также заявила, что Москва не намерена допустить ни один из данных сценариев, так как для России пополнение украинского арсенала ядерным оружием категорически неприемлемо.

При этом в случае пересмотра безъядерного статуса, возникли бы нестыковки по взятым Киевом обязательствам по ДНЯО. Таким образом, оказалась бы подорвана целостность действующего режима нераспространения ядерного оружия, а еще созданы недопустимые риски для международной безопасности.

Ранее сообщалось о том, что на Украине может начаться мобилизация женщин.