Хакеры взломали украинское телевидение и запустили песню Шамана
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
Сегодня украинские телезрители стали свидетелями взлома телевизионной сети одного из местных каналов.
Эфир внезапно прервался, и на экраны «ворвался» певец Шаман (Ярослав Дронов) со своей культовой песней «Я – русский».
В распространившемся в сети видео с этим эпизодом украинка говорит, что «наши власти даже телевидение не могут защитить».
Однако выступление Шамана на украинском телевидении продлилось недолго, около десяти секунд.