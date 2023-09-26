Хакеры взломали украинское телевидение и запустили песню Шамана

Сегодня украинские телезрители стали свидетелями взлома телевизионной сети одного из местных каналов.

Эфир внезапно прервался, и на экраны «ворвался» певец Шаман (Ярослав Дронов) со своей культовой песней «Я – русский».

В распространившемся в сети видео с этим эпизодом украинка говорит, что «наши власти даже телевидение не могут защитить».

Однако выступление Шамана на украинском телевидении продлилось недолго, около десяти секунд.