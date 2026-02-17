Халява за полцены для туристов: зарубежный курорт выставил туры за копейки

Туроператоры выставили на продажу горящие путевки в Объединенные Арабские Эмираты по неожиданно низким ценам. Стоимость недельного отдыха приблизилась к расценкам на бюджетные направления, однако эксперты раскрыли нюансы экономии, пишет «Турпром» .

Участники туристического рынка зафиксировали резкое снижение цен на путевки в ОАЭ в конце февраля. Как сообщает издание «Турпром», стоимость некоторых предложений опустилась до уровня бюджетных поездок в Египет.

Минимальная цена недельного тура на человека стартует от 30 тысяч рублей. Такая доступность объясняется выбором эмиратов, которые не пользуются массовым спросом у путешественников. Например, отдых в Фуджейре обойдется примерно в 32 тысячи рублей. За эти деньги туристу предложат размещение в гостинице с четырьмя звездами, расположенной в пяти километрах от общественного пляжа.

Похожая ситуация сложилась и в Шардже. Приблизительно за 32 тысячи рублей можно забронировать номер в трехзвездочном отеле, удаленном от береговой линии на семь километров. Самое выгодное предложение в Дубае стартует от 38 тысяч рублей, однако расстояние до моря в этом случае составит около четырех с половиной километров.

Эксперты предупреждают, что выбор таких бюджетных вариантов сопряжен с дополнительными расходами. Путешественникам придется тратиться на такси или аренду автомобиля, чтобы регулярно добираться до пляжа. Для сравнения, проживание в гостиницах, расположенных непосредственно на первой береговой линии в Дубае, обойдется минимум в 62 тысячи рублей.