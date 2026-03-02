Халявное лекарство: овсянка творит чудеса с холестерином у пожилых людей

В эксперименте участвовали 68 добровольцев, страдающих метаболическим синдромом. Это состояние характеризуется комплексом нарушений: лишним весом, гипертонией, повышенной глюкозой и сбоями в жировом обмене. Испытуемых разделили на две категории. Первая группа на протяжении 48 часов питалась почти исключительно овсяной кашей, строго ограничивая калорийность. Участники съедали по 300 граммов овсянки ежедневно, разделяя эту порцию на три приема и дополняя их небольшим количеством овощей либо фруктов. Вторая группа также придерживалась низкокалорийного рациона, но без включения овса.

Результаты показали, что у любителей овсянки концентрация липопротеинов низкой плотности (так называемого «плохого» холестерина) снизилась примерно на 10 процентов. Помимо этого, участники потеряли в среднем по два килограмма веса, а их артериальное давление незначительно уменьшилось.

Младший профессор Института наук о питании Мари-Кристин Симон пояснила, что подобное падение уровня холестерина, хотя и не сравнимое с действием лекарств, является весьма существенным. Она подчеркнула, что достигнутый положительный эффект фиксировался у участников даже спустя шесть недель после завершения эксперимента.

Ученые также изучили изменения в микрофлоре кишечника. Выяснилось, что овес стимулирует размножение полезных бактерий, которые расщепляют его с образованием фенольных соединений. Как отметила ведущий автор исследования Линда Клюмпен, эти метаболиты, включая феруловую кислоту, вероятно, благотворно влияют на холестериновый обмен. Кроме того, некоторые бактерии способствуют выведению избытка аминокислоты гистидина, излишки которой связывают с риском развития инсулинорезистентности.

Дополнительная фаза эксперимента, где участники ежедневно ели по 80 граммов овсянки на протяжении полутора месяцев без ограничения калорий, не дала столь впечатляющих результатов. Это подтвердило вывод о том, что для достижения заметного эффекта необходимо сочетать большие порции овса с низкокалорийным питанием. Исследователи полагают, что практика регулярных краткосрочных «овсяных дней» может стать простым и эффективным способом контроля холестерина и профилактики диабета.