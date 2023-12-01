ХАМАС освободило еще шесть израильских заложников

Палестинское движение сопротивления ХАМАС отпустило еще шесть человек, находившихся у радикалов в плену с начала октября, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как приводится в официальном аккаунте ЦАХАЛ в соцсетях, все шестеро освобожденных боевиками уже находятся на пути в Израиль.

«По информации Красного Креста, шесть заложников направляются в сторону израильской территории», — передает ЦАХАЛ.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».