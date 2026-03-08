Хаос на Сейшелах: туристы не знают, кому верить из российских дипломатов

Путешественники из РФ, застрявшие на Сейшельских островах из-за отмены рейсов, оказались в запутанной ситуации. Два российских диппредставительства выдали диаметрально противоположные рекомендации относительно пути домой, пишет rusamara .

Российские туристы, не сумевшие вовремя покинуть Сейшелы из-за проблем с авиасообщением через Ближний Восток, попали в затруднительное положение. Как сообщают представители туристической отрасли, причиной стали разноречивые указания со стороны официальных структур.

Вечером 6 марта местное посольство РФ опубликовало разъяснения для граждан. Дипломаты честно предупредили, что ждать специального вывозного рейса не стоит, поскольку чрезвычайной ситуации на архипелаге нет и воздушное пространство открыто. В качестве наиболее реального варианта они предложили рейс национальной авиакомпании Air Seychelles в столицу Шри-Ланки, назначенный на 8 марта. В дипмиссии пояснили, что для этого пассажирам достаточно приобрести билет и оформить электронное разрешение на въезд.

Однако спустя всего полтора часа ситуация окончательно запуталась. Посольство РФ в Шри-Ланке выступило с экстренным обращением, в котором категорически не рекомендовало использовать эту страну как транзитный пункт для возвращения на родину.