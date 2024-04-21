Харченко: летом и зимой отключения света на Украине продлятся до 6 часов
Фото: [Фото: unsplash.com]
Во время летнего и зимнего периодов, отключения электроэнергии на территории Украины могут длиться до 6 часов в сутки. Соответствующее предположение сделал директор местного центра исследования энергетики Александр Харченко, его слова передает журнал Forbes.
В публикации автор цитирует слова Харченко, утверждающего, что его страна скорее всего не сможет пройти пики потребления энергии летом и зимой без введения ограничений. Он подчеркнул, что при худшем развитии событий, отключения электричества будут длиться от 4 до 6 часов каждые сутки.
Эксперт также заявил, что его страна потеряла до 7 гигаватт генерации на фоне повреждения местных электроподстанций и сетей. С их восстановлением проблем быть не должно, но с восстановлением генерации «ситуация сложнее», добавил Харченко. Он объяснил, что «Укргидроэнерго» потеряло около 35% мощности, или около 1,5 гигаватт.
Было также утрачено свыше 5 гигаватт в тепловой генерации, заключил он.
Накануне американская Палата представителей одобрила выделение более $60 миллиардов Украине.