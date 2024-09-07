Харьков остался без света и воды после сообщений о взрывах

У жителей возникли проблемы с электро- и газоснабжением, о чем сообщило украинское издание в своем телеграм-канале, ссылаясь на информацию из городских сообществ.

По словам мэра Харькова, Игоря Терехова, во второй половине дня в черте города произошел взрыв. Проблемы с электро- и газоснабжением возникли как раз после этого сообщения. Глава города также рассказывал о нескольких ударах в Индустриальном и Салтовском районе. На месте одного из прилетов возник пожар.

В пятницу в городе также прогремел взрыв, из-за которого была объявлена воздушная тревога. Однако данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее глава Белгородской области рассказал о последствиях обстрелов ВСУ по региону. Обошлось без человеческих жертв.