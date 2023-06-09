Хаски в Шебекино спасены от голода

Житель Шебекино Роман владеет приютом, где могли найти спасение собаки. Однако из-за обстрелов они нуждаются в эвакуации, которую еще нужно дождаться. Сейчас для животных привезли 100 кг корма, он поможет дождаться переезда в безопасное место. Новая локация уже найдена, необходимо смонтировать вольеры и решить юридические вопросы, сообщает SHOT.

Роман отказался покидать приют без собак, поэтому решил попросить помощи в социальных сетях. На призыв откликнулись волонтеры из общественного движения. Через несколько дней после постов Романа, к нему приехали добровольцы, которые привезли еду для собак, а также пообещали оказать помощь в переезде на новое место.

Владелец приюта отмечает, что помощь действительно будет необходима, так как перевести будки, вагончики и строительные материалы своими силами довольно проблематично. Переезд ожидается уже в ближайшие дни.