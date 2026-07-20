Haval поставили на паузу: зачем тульский завод ушел в летний отпуск и что там будут модернизировать
«Грейт Волл Мотор Рус»: завод Haval в Тульской области ушел в отпуск
Завод Haval в Тульской области с 20 июля остановил конвейер, уйдя в плановый корпоративный отпуск. Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Грейт Волл Мотор Рус», во время летних «каникул» на площадке проведут модернизацию производства с установкой дополнительного автоматизированного оборудования.
В цехе штамповки наладят новые штампы, а основную линию сварки полностью автоматизируют. Кроме того, выполнят плановое техобслуживание техники, чтобы обеспечить дальнейшую бесперебойную работу предприятия.