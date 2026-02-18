«Haval разочаровал качеством»: опубликован полный список самых аварийных автомобилей

В начале 2026 года многие регионы России накрыли сильные снегопады. Autonews.ru решили выяснить, как непогода повлияла на ситуацию на дорогах, и обратились за статистикой в профильные ведомства и крупнейшие страховые компании страны. Данные из МВД пока не поступали, однако страховщики охотно поделились своими наблюдениями.

Представители компаний разошлись во мнениях о масштабах роста аварийности. В «Зетта Страховании» и «РЕСО-Гарантии» зафиксировали увеличение числа ДТП на 15 процентов за первые полтора месяца года. В «РЕСО-Гарантии» пояснили, что это связано как с расширением страхового портфеля, так и с реальным ростом частоты происшествий. В компании «МАКС» не заметили аномального всплеска, но подтвердили небольшое сезонное повышение. А в «Ренессанс Страховании» вовсе заявили, что показатели января 2026 года практически не отличаются от прошлогодних.

Что касается марок автомобилей, которые чаще всего становились участниками аварий, то тут единой картины нет — статистика каждой компании отличается. В «Ингосстрахе» подсчитали, что лидером по числу ДТП стала Toyota — на нее пришлось 10,3 процента всех страховых случаев. Далее с одинаковым результатом в 8,5 процента следуют Kia и Lada. Замыкают пятерку Hyundai и Nissan. Среди конкретных моделей хуже всего показали себя Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta.

В «РЕСО-Гарантии» антирейтинг возглавили китайские бренды Haval, Geely и Chery. К ним добавились автомобили ВАЗ, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Китайские марки Changan и Chery также оказались в лидерах списка компании «Зетта Страхование». Самый подробный перечень самых аварийных машин составили в «Ренессанс Страховании». Первое место занял седан Chery Arrizo 8. Следом за ним расположились Omoda S5 и Belgee X70. Также в десятку попали Kia K5, Hyundai Porter, Belgee X50, Volvo S60, Lifan Solano, Kia Optima и Mercedes-Benz Sprinter. Там отметили, что среди этих моделей много коммерческого транспорта и автомобилей, которые активно используются в каршеринге и такси. В компании «Согласие» сообщили, что у них по-прежнему доминирует отечественный автопром. На все модификации Lada приходится больше четверти всех страховых случаев. Среди иномарок лидируют китайские и японские бренды (примерно по 20 процентов), за ними следуют корейские и европейские марки.

Схожие данные привели и в «Совкомбанк Страховании». Там черный список возглавила Lada, а также Toyota, Hyundai, Kia и Nissan. В рейтинге конкретных моделей снова фигурируют Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus и Toyota Corolla.