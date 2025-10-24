Хэллоуинская инсталляция с «трупами в мешках» в детском центре взорвала общество

В Хакасии детский праздник обернулся скандалом, который вызвал широкий резонанс в стране. Развлекательный центр для дошкольников решил украсить помещение к Хэллоуину. Однако оформление вышло за рамки обычных тыкв, паутины и шариков. Телеканал РЕН ТВ передает о произошедшем.

Детям предложили отпраздновать день рождения в обстановке, имитирующей сцены насилия: в декорациях с бутафорской кровью, изуродованными игрушками и муляжом трупа в пластиковом мешке.

«Детский день рождения в Хакасии. Аниматоры в костюмах скелета водят детей вокруг очень странной инсталляции. Подобие трупа в мешке, подвешенное над кроватью, на которой привязана детская игрушка, у медведя еще и вспорот живот», — приводится в публикации телеканала.

На стене рядом с куклой-пупсом, покрытой пятнами краски, напоминающей кровь, размещены призывы поиграть и помочь. Психологи предполагают, что автор этой инсталляции, возможно, переживает депрессию. Такая декорация может не только пугать детей, но и негативно сказаться на их психическом состоянии в будущем.

«Там, где в черных пакетах висят трупы, – это символ насильственной смерти, символ страданий человеческих. На велосипеде сидит вымученная горем собачка. Вот все это маленького ребенка крошечного, от трех лет, отсылает к взрослым с вопросами: "Почему моя жизнь так страшна?"» – отметила психолог Ирина Смолярчук.

Как только фотографии этого арт-объекта стали вирусными в интернете, в детском торгово-развлекательном центре демонтировали пугающую конструкцию. Сейчас о Хэллоуине здесь напоминают лишь воздушные шары, тыквы и паутина. По словам руководства, инсталляция не была их инициативой. Они лишь творчески подошли к оформлению очередного детского праздника. Уверяют, что над инсталляцией трудились все последние дни и ночи, вложив в нее душу, много усилий и креатива.

«Был заказ, были пожелания – мы их придерживались. Такой индивидуальный подход», – рассказывает управляющая детским центром Ольга Завадина.

Сейчас по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.