Батраков забил за сборную в день рождения

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков отличился в матче за национальную команду в свой день рождения. 9 июня хавбеку исполнился 21 год.

Сборная России принимала команду Тринидада и Тобаго в Калининграде. Хозяева с первых минут завладели преимуществом и создали немало опасных моментов. К исходу четверти часа россияне вели со счетом 2:0. Любопытно, что голы на свой счет записали защитники — Мингиян Бевеев и Александр Сильянов.

Батраков установил окончательный счет (3:0) на 60-й минуте. Полузащитник расчетливо пробил низом, получив пас от Лечи Садулаева, запутавшего оборону соперника на своем левом фланге.

«Сегодня был день, который хочется запомнить. День рождения, гол за сборную, много эмоций — и ваша поддержка. Как оказалось, сегодня в Калининграде на трибунах была моя семья. Узнал я об этом после матча, но поддержку почувствовал и во время!» — написал Батраков в соцсетях.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» летом может распродать всех своих лидеров, включая Батракова.