«Каролина» сравняла счет в серии с «Вегасом»

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» выиграли четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли и «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:3. В противостоянии вновь установилось равенство — 2-2.

«Каролина» традиционно мощно начала матч, и уже спустя минуту лучший снайпер команды в плей-офф Логан Станковен открыл счет. На первый перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу «Ураганов». За них отличились Джексон Блейк и Джордан Стаал, у «Вегаса» шайбу забросил Марк Стоун.

Во втором периоде Вильям Карлссон и Бретт Хауден установили равенство, но в заключительной двадцатиминутке капитан «Харрикейнз» Стаал ухитрился бросить в падении и забил. Это пятая шайба ветерана в четырех играх финальной серии. В концовке Николай Элерс поразил пустые ворота соперника.

Россияне Андрей Свечников и Александр Никишин из «Каролины», Иван Барбашев и Павел Дорофеев из «Вегаса» результативными баллами не отметились.

Ранее стало известно, что авторитетный тренер Питер Лавиолетт возглавит «Лос-Анджелес Кингз», за которых выступают Артемий Панарин и Андрей Кузьменко.