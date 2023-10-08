«Хезболла» взяла ответственность за обстрелы армии Израиля в Ливане

Ливанская вооруженная группировка шиитского толка «Хезболла» взяла на себя всю ответственность за нанесение ударов по израильской армии в Южном Ливане.

В «Хезболла» пояснили, что удары по израильским военным наносились ракетами и снарядами, в том числе по РЛС армии Израиля, для выведения их из строя. Все это было сделано в качестве шага солидарности с палестинским движением ХАМАС.

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — цитирует РИА Новости заявление группировки.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы поп.ытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.