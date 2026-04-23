Химчане приклеили доллар на робота-курьера и сделали его «своим парнем»

В подмосковных Химках высокие технологии встретили неожиданно теплый и человечный прием. Обычный рейс робота-доставщика по улице Академика Грушина обернулся вирусной историей, покорившей социальные сети. Прохожие не просто обратили внимание на автономного курьера, а фактически «приняли его в свой круг»: на корпус ровера неравнодушные горожане приклеили записку с именем «Никита», а сверху заботливо закрепили долларовую купюру, передает REGIONS .

Фотография «робота-миллионера», получившего личное имя и первую «зарплату», мгновенно разлетелась по местным пабликам, вызвав шквал улыбок и позитивных откликов. Жители в комментариях шутят, что у них в Химках даже роботы — «свои парни» и соседи, а не просто бездушные механизмы. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько быстро горожане привыкли к новым технологичным помощникам, которые с начала апреля официально начали развозить продукты и повседневные товары из популярного даркстора. Пока маршруты роботов-курьеров ограничены улицами Кудрявцева, Академика Грушина и Юбилейным проспектом, но уже в скором времени сервис планируют расширить, подключив к нему в том числе доставку готовой еды.