Химчане стали победителями регионального конкурса «Наш Двор»

Команда подмосковного городского округа Химки из ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» одержали победу на подмосковном конкурсе «Наш двор».

За звание лучших боролись команды из Химок, Мытищ, Богородского округа, Подольска, Реутова и Лыткарино.

Как отметила одна из участниц соревнований от Химок, времени на подготовку было мало, однако номера команды получились эффектными. Соседи презентовали театральные, вокальные и танцевальные номера, к которым даже костюмы и декорации подготовили самостоятельно. Старания химчан высоко оценили, и команда получила главный приз – 150 тысяч рублей, который собираются направить на закупку различного оборудования.

«Хочу от всей души поздравить жителей с тем, что они защитили честь городского округа Химки и пожелать им дальнейшего развития и новых побед!» – поздравила депутат химкинского Совета Надежда Смирнова.

В рамках конкурса «Наш двор» проходят мастер-классы, эстафеты, показы костюмов. Все это превращается в масштабное торжество, которое полюбили горожане.

Конкурс «Наш двор» призван объединять соседей многоквартирных домов для творческих практик. Уже три года подряд его организовывает региональная Ассоциация председателей советов многоквартирных домов при поддержке Министерства ЖКХ Московской области.