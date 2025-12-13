«Химические ожоги глаз у детей». Минспорта Якутии проверит бассейн после отравления детей в Нерюнгри
Фото: [istockphoto.com/BalanceFormcreative]
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) официально заявило о начале внутреннего расследования в связи с чрезвычайным происшествием в Нерюнгри.
Основанием для проверки послужила информация о массовом отравлении с последующими химическими ожогами глаз у тринадцати несовершеннолетних посетителей местного бассейна.
В распространенном пресс-службой ведомства комментарии подчеркивается серьезная озабоченность состоянием пострадавших детей. Ситуация взята на особый контроль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, связанного с воздействием хлора. Исчерпывающие данные будут обнародованы по завершении служебного разбирательства.
