«Химические ожоги глаз у детей». Минспорта Якутии проверит бассейн после отравления детей в Нерюнгри

Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) официально заявило о начале внутреннего расследования в связи с чрезвычайным происшествием в Нерюнгри.

Основанием для проверки послужила информация о массовом отравлении с последующими химическими ожогами глаз у тринадцати несовершеннолетних посетителей местного бассейна.

В распространенном пресс-службой ведомства комментарии подчеркивается серьезная озабоченность состоянием пострадавших детей. Ситуация взята на особый контроль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, связанного с воздействием хлора. Исчерпывающие данные будут обнародованы по завершении служебного разбирательства.

