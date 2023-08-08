Химическое оружие против России: выяснилось, над чем работают британские ученые на военной базе Портон-Даун

Ученые готовятся к новой пандемии «болезни X» на военной базе Портон-Даун в Великобритании. Здесь разрабатывают вакцины от различных вариаций вирусов. Об этом сообщили журналисты известного британского издания.

При этом СМИ отмечают, что на территории военной базы находится старейший в стране центр по исследованию химического оружия. А журналистов пускают только в часть помещений исследовательского центра.

Политолог Вадим Сипров считает новость о работе вирусологов на британской военной базе тревожной.

«Публикация в британском таблоиде — это прозрачный намек на то, что новый, еще более опасный вирус уже существует», — рассказал Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперта насторожил тот факт, что журналистов пропустили только в некоторые лаборатории в Портон-Дауне. По его мнению, это указывает на обстановку строжайшей секретности.

«Основное направление работы военных биологов — это разработка оружия массового поражения, а создание вакцин — лишь сопутствующая деятельность. Важная, обязательная, но не основная», — пояснил собеседник издания.

Также политолог допустил, что британские ученые на этой базе могут работать над химическим оружием против российских войск.

«Запад не в состоянии нанести России поражение конвенциональными средствами, в то же время начинать ядерную войну они не готовы. Биологическое оружие для них могло бы стать компромиссным средством», — добавил Сипров.

Ранее мы писали о том, что Великобритания собирается обновить свой ядерный арсенал.