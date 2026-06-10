Химия, застойная вода и смертельный токсичный: врач объяснил, почему детям и взрослым нельзя лезть в фонтаны

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников предупредил горожан об опасностях купания в городских фонтанах. Свои рекомендации он опубликовал в Telegram-канале.

По словам врача, вода в фонтанах обрабатывается специальными химическими средствами, чтобы предотвратить цветение, при этом она не обновляется регулярно, а циркулирует по замкнутому кругу, оставаясь застойной. Из-за этого подхватить инфекцию или вирус очень легко.

Кроме того, отметил специалист, на мокрой плитке легко поскользнуться, упасть и получить травмы — растяжение или даже перелом. Отдельную опасность представляет электрическое оборудование: фонтаны содержат насосы и другую технику, изоляция которых может повредиться в любой момент, и тогда купание может стать смертельно опасным.

Тяжельников напомнил москвичам, что в городе оборудованы специальные места для купания — пляжи и открытые бассейны проекта «Лето в Москве».