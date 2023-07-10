Химик Дроганова назвала способы влажной уборки без вреда для аллергиков

По словам химика Татьяны Дрогановой, с целью исключить развитие аллергии стоит проводить уборку с наименьшим объемом современной бытовой химии, которая нередко содержит агрессивные химические компоненты вроде фосфатов, поверхностно-активных веществах, ацетона, аммиака и прочих. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что данные вещества способны вызывать приступы астмы и раздражение слизистых.

По мнению специалиста, альтернативой бытовой химии могут служить уксус, подсолнечное масло и сода.

Она отметила, что уксус можно использовать для мытья пола, растительное масло придаст блеск ламинату, а также сочетание уксуса с солью или соды с газированной минеральной водой может служить средством для чистки ковра.