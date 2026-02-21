Химик и репортеры: история создания первой таблетки от похмелья

21 февраля знаменитому шипучему препарату исполняется 95 лет. История его создания уникальна: в основе рецепта лежит народное средство журналистов из маленького городка, а название не имеет ничего общего с алкоголем, пишет Коммерсантъ.

Знаменитому препарату Alka-Seltzer, известному во всем мире как средство от похмелья и головной боли, исполняется 95 лет. Впервые он поступил в продажу 21 февраля 1931 года благодаря усилиям американской компании Miles Laboratories и британского химика Мориса Тринира.

История создания лекарства берет начало в 1928 году, когда в США свирепствовала эпидемия гриппа. Президент компании Эндрю Бирдсли обратил внимание на аномально низкий уровень заболеваемости в небольшом городе Элкхарт, где проживало всего 20 тысяч человек. Выяснилось, что местные журналисты из газеты The Elkhart Truth при первых симптомах недомогания использовали смесь аспирина с пищевой содой. Это самодельное средство эффективно снимало жар, боль и успокаивало желудок, пострадавший от интоксикации.

Бирдсли поделился наблюдением с главным химиком компании Морисом Триниром. Ученый связался с газетчиками и занялся разработкой оптимальной формулы. Он преобразовал порошок в таблетку и добавил лимонную кислоту, что при взаимодействии с водой создавало шипучий эффект, ускоряя всасывание и облегчая прием. Журналисты активно участвовали в тестировании, а Бирдсли лично проводил массовые испытания на добровольцах по всему штату, раздав более сотни таблеток.

На запуск продукта ушло около двух лет. Название Alka-Seltzer было выбрано не случайно. Seltzer отсылало к популярной сельтерской минеральной воде, а Alka указывало на наличие щелочи (alkaline) — пищевой соды. Таким образом, вопреки распространенному мнению, этимология слова никак не связана с алкоголем.

Изначально препарат позиционировался как средство от простуды. Ситуация изменилась в послевоенные годы с развитием рекламы. В 1950-х годах компания сделала ставку на позитивный маркетинг, создав запоминающегося маскота Спиди. В это же время Alka-Seltzer начали рекламировать как лекарство от похмелья, изжоги и последствий обильной еды. Культовым стал ролик с двумя таблетками и слоганом «Plop, plop, fizz, fizz», который удвоил продажи. К середине 1970-х годов по всему миру было продано более 70 млрд таблеток.

Создатель препарата Морис Тринир ушел на пенсию в 1946 году и скончался в 1968-м. Позже права на бренд приобрела немецкая компания Bayer. По данным экспертов, в России Alka-Seltzer по-прежнему входит в тройку лидеров продаж в своей категории: в 2025 году было реализовано около 1,1 млн упаковок трех основных препаратов на сумму более 850 млн рублей.