Химик Тишина назвала наиболее опасные для ребенка конфеты в сладких новогодних подарках

Перед новогодними праздниками на полках магазинов появляется очень большое разнообразие сладких подарков, которыми хочется порадовать ребенка. Тем не менее они могут навредить здоровью малыша. Химик Екатерина Тишина перечислила основные правила выбора подарка. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что в первую очередь следует проверить цельность упаковки, сроки годности, ограничения по возрасту и состав.

По словам эксперта, нередко в подарки наряду с хорошими конфетами кладут дешевую карамель, жевательную резинку, конфеты с добавлением консервантов и прочим, что может вызвать у детей раздражение желудочно-кишечного тракта и аллергию.

Она добавила, что хорошей альтернативой конфетам и прочим сладостям могут быть пастила и зефир, а также халва и натуральный мармелад.

По мнению химика, также можно положить в подарок темный шоколад, где меньше сахара, но больше полезного какао.