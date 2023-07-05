Химик Тишина объяснила причины опасности прошлогоднего крема от загара

Многие люди, собираясь на пляж, забывают купить солнцезащитные средства и пользуются прошлогодними. Тем не менее такие средства не только не спасут от палящих лучей, а и вовсе нанесут вред коже. Химик Екатерина Тишина рассказала, как понять, что от средства пора избавиться и какие проблемы могут возникнуть, если им воспользоваться. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, по истечении срока годности консерванты, содержащиеся в креме, прекращают свое действие, а также могут вызвать аллергическую реакцию.

Она отметила, что также под воздействием высокой температуры и солнечных лучей на пляже постепенно происходит расслоение крема на водную и жировую фракции, активные компоненты теряют концентрацию, поэтому эффективность средства снижается.

Медик пояснила, что, как правило, крем от загара открывается и закрывается много раз, поэтому в него могут попасть частицы песка, бактерии, прочие вредные микроорганизмы, которые в течение года размножатся. В связи с этим данный крем может стать источником инфекции кожи.