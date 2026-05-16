Химики объяснили бесследное исчезновение десяти человек с корабля призрака в Атлантике

Загадка американского судна «Мария Целеста», обнаруженного в Атлантическом океане восточнее Азорских островов 5 декабря 1872 года британским кораблем «Деи Грация», на протяжении полутора веков оставалась одной из главных тайн мореплавания. На момент обнаружения парусник дрейфовал в полностью исправном состоянии, без каких-либо признаков аварии, борьбы или пиратского налета. Весь груз и личные вещи находились на своих местах, однако 10 человек, включая капитана Бенджамина Бриггса, его близких и команду, бесследно исчезли. Десятилетиями выдвигались самые разные гипотезы — от эпидемии до мистики, но современные физико-химические исследования позволили найти логичное объяснение случившемуся.

Химическая природа таинственного инцидента в трюме

Главной зацепкой для ученых стал характер перевозимого груза: в трюме находилось более 1700 бочек с чистым этанолом. В ходе последующих проверок инспекторы недосчитались содержимого 9 полностью опустевших бочек. Около 300 галлонов летучего спирта испарились сквозь пористые деревянные стенки и заполнили герметичное пространство трюма, люки которого наглухо закрыли из-за штормовой погоды.

При переходе судна из холодных американских вод Нью-Йорка в теплое температурное пространство близ Португалии испарение резко усилилось. Поскольку температура вспышки этанола составляет всего около 13 °C, внутри корпуса образовалась взрывоопасная газовая смесь, для детонации которой требовалась лишь минимальная искра. Она могла возникнуть при трении металлических деталей или от зажженной курительной трубки.

Экспериментальное подтверждение и реконструкция катастрофы

Долгое время спиртовую версию критиковали из-за отсутствия копоти и следов пожара на деревянных конструкциях. Однако дальнейшие научные тесты опровергли эти сомнения:

Опыт 2006 года. Андреа Селла из Университетского колледжа Лондона воспроизвел аналогичный взрыв паров бутана внутри бумажного макета для телеканала Channel 5. Вспышка образовала мощную ударную волну и огненный шар, однако бумажные стены остались абсолютно белыми и не обуглились, так как за пламенем сразу следовал поток холодного воздуха.

Исследование 2026 года. Ученые Манчестерского университета Джек Роуботам и Фрэнк Мэйр провели новые тесты на деревянной модели корабля в масштабе 1:18. Имитация холодного климата Нью-Йорка не дала реакции на электрическую искру. Однако после нагрева макета до температурных значений Азорских островов искра спровоцировала объемный взрыв. Вспыхнул шар синего пламени температурой до 2000 °C, который мгновенно исчез без остаточного горения, напоминая кулинарный эффект фламбирования.

Андреа Селла пояснил, что внезапное появление гигантского синего огненного шара и резкий тепловой удар должны были вызвать колоссальный ужас у матросов XIX века, не обладавших глубокими знаниями в химии. Опасаясь масштабного пожара и повторных детонаций, капитан Бенджамин Бриггс, по всей видимости, отдал приказ срочно эвакуироваться на шлюпке, которая впоследствии затерялась в океане. На сегодняшний день данная теория признана научным сообществом самым последовательным объяснением трагедии.