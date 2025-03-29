Химки готовятся к активным выходным: жителей округа пригласили на матчи и спектакли

Жителей Химок пригласили принять участие в развлекательных мероприятиях, которые запланированы на воскресный день. Как сообщила администрация городского округа, 30 марта программа последнего дня недели состоит из спортивных и культурных событий.

Парк Дубки в воскресенье приглашает всех желающих на спортивную программу «Прикоснись к спорту», которая начнется в 13:00. Это мероприятие станет отличной возможностью для активного отдыха на свежем воздухе и знакомства с различными видами спорта.

На спортивной базе ФОК «Новатор» пройдут два значимых матча Кубка ФХМО 2025 по хоккею. В субботу в 09:15 состоится встреча между командами «ХК Химки» и «Атлант-2», а в 12:30 химчане встретятся с ХК «Коломна».

Для тех, кто предпочитает культурные мероприятия, в ДК «Контакт» в субботу в 11:00 будет организован клуб выходного дня «В гостях у Радости», который станет интересным местом для общения и творчества.

В театре «Наш дом» в 12:00 пройдет спектакль «Алладин и волшебная лампа», который порадует детей и взрослых своими яркими декорациями и увлекательным сюжетом. Вечером в 19:00 на малой сцене театра «Наш дом» можно будет увидеть спектакль «Доктор. Первый год».

Любители баскетбола смогут посетить первенство по баскетболу в ОУСЦ «Планерная» в 11:30, а затем в БЦ «Химки» в 14:00 увидеть матч суперлиги — БК «Химки» против БК «Динамо» (Владивосток).

Завершит насыщенный день концертная программа в выставочном комплексе «Артишок», которая начнется в 15:00.

Ранее сообщалось, что в Химках на территории парка им. Льва Толстого стартовали работы по обновлению пляжей.