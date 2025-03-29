В Химках на территории парка им. Толстого стартовали работы по обновлению пляжей

В Химках начались работы по обновлению пляжной зоны парка имени Льва Толстого. Об этом сообщила администрация городского округа.

Отмечается, что специалисты уже приступили к демонтажу старых конструкций и удалению изношенных покрытий.

В рамках работ по обновлению территорий планируется полное преобразование пляжной зоны — туда завезут новый песок, там же установят современные детскую и тренажерную площадки, а также обновят спасательный пост, туалеты и душевые. Кроме того, для повышения безопасности будут оборудованы новые системы освещения и видеонаблюдения.

На территории парка трудятся 40 специалистов. В ближайшие дни начнется укладка новых дорожек. Работы ведутся согласно графику.

Реконструкция пляжной зоны является частью масштабной подготовки парка к предстоящему летнему сезону. Улучшенная инфраструктура, новые зоны отдыха и современные удобства сделают парк еще более привлекательным как для жителей Химок, так и для туристов.

Ранее сообщалось, что глава Химок Елена Елена Землякова приняла участие в городском субботнике.