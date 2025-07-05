Химки освобождают от незаконных торговых объектов

В подмосковных Химках начался плановый демонтаж незаконных торговых объектов. О них подробно рассказали в администрации муниципалитета.

Первые работы провели на улицах Молодежная и Бабакина, а также в деревне Брехово. Специалисты убирают конструкции, установленные с нарушением градостроительных норм и правил благоустройства. К демонтажу «приговаривают» точки, где нарушаются санитарные требования, продается неучтенный товар или отсутствуют онлайн-кассы. Особое внимание уделяют предпринимателям, уклоняющимся от налогов.

«После завершения работ по демонтажу прилегающая территория будет полностью благоустроена или собственниками данных торговых объектов, или же нашей специализированной службой по благоустройству», – отметила замначальника управления потребительского рынка, услуг и вопросов рекламы городского округа Химки Евгения Корикова.

Власти предупреждают бизнесменов: несоблюдение условий договоров аренды или аукционов грозит потерей права на торговлю. В городском округе продолжается мониторинг ситуации — до декабря планируют снести более 140 нестационарных торговых объектов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ликвидировали более 1,3 тыс. незаконных ларьков, киосков и точек питания.