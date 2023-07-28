Химки вошли в топ городов Подмосковья по индексу цифровизации

В тройку лидеров по уровню цифровизации в прошлом году вошел городской округ Химки.

Всего эксперты оценили порядка двухсот городов. А результаты исследования озвучили на IV-м Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна».

«Продолжая работу по цифровизации городского хозяйства, в этом году начинаем оцифровку электросетей. Отныне управлением всем светом на территории округа можно будет из единого центра», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Глава добавил, что главный плюс единого центра управления — более оперативное реагирование на внештатные отключения энергии.

Ранее сообщалось, что специалисты «Мособлэнерго» капитально отремонтировали две трансформаторные подстанции в Химках. На объектах заменили трансформаторы и распределители. Теперь снабжение энергией жилых домов стало еще надежнее.

Программа «Умный город» реализуется министерством строительства РФ с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также нацпрограммы «Цифровая экономика».