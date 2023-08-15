Химки заняли первое место в рейтинге работы органов местного самоуправления в Подмосковье

Городской округ Химки поднялся на первую строчку рейтинга эффективности работы органов местного самоуправления в Московской области. Такую оценку муниципалитету дали по итогам шести месяцев с начала 2023 года.

Сам рейтинг включает в себя одиннадцать критериев оценки. Химки заняли первое место в управлении социальной сферой, цивилизованной торговле и эффективной загрузке многофункциональных центров. К тому же округ в топ-списке муниципалитетов по медиаэффективности. В этой категории он поднялся на вторую строчку. По созданию рабочих мест и привлечению налоговых резидентов Химки стали шестыми среди округов региона.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева каждый год мы реализуем десятки проектов для улучшение качества жизни в нашем городе. В 2023-м мы открыли после большой реконструкции спорткомплекс «Родина», а в День знаний откроем школу-интернат «Кадетский корпус». На октябрь запланировали открытие отремонтированного спорткомплекса «Юность», - рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

Также в Химках сейчас благоустраивают 26 дворов, добавил Волошин. Вместе с ними обустраивают почти 80 детских и спортивных площадок.

«Впереди у нас еще множество планов, которые мы намерены реализовать на благо химчан», - отметил глава городского округа.

Параллельно ведут работы по реконструкции роддома, ремонтируют детский санаторий и приводят в порядок Химкинский лесопарк. Продолжается и обновление главной зоны отдыха города - парка Толстого.

Первое место в рейтинге региона, не единственная победа Химок в этом году. Еще округ стал лидером в XVI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами».

А еще Химки в числе первых по индексу цифровизации в Московской области.

«В 2023-м стартует оцифровка электросетей в Химках. Управлять светом на территории всего округа можно будет в едином Центре. Это поможет еще быстрее реагировать на внештатные отключения», - считает Волошин.

Хорошие показатели у Химок и в торговле. Это второе место среди округов региона. В этом году муниципалитет реализовал на 26,5% больше товаров собственного производства относительно данных за такой же период 2022-ого. Выручка составила свыше 216 млрд рублей.