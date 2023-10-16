В ежегодной всероссийской премии участвовала компания из г.о Химки, занимающаяся железнодорожной логистикой «ТрансКонтейнер». И как оказалось, не зря.

Фирма стала обладателем второго места в номинации «Ответственный экспортер ESG» среди крупного бизнеса. Стоит отметить, что конкуренция была довольно высокой – из 1500 поступивших заявок в финал конкурса вышли 112 компаний со всей страны.

Как отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, премия – поощрение для компаний, которые активно работают на международном уровне. - Получение такой награды придает престиж и укрепляет репутацию компании в глазах покупателей и партнеров. Проведение «Экспортера года» также способствует обмену опытом между участниками, предоставляя им возможность узнать о современных тенденциях и успешных практиках в сфере экспорта, – подчеркнула она.

Напомним, «ТрансКонтейнер» – один из главнейших в стране железнодорожный контейнерный оператор. Сегодня фирма предлагает своим клиентам полный спектр услуг в своем сегменте. Подтверждением состоятельности компании является и тот факт, что в январе она заняла первое место среди мировых сухопутных перевозчиков, которые стали участниками выборки индийского рейтинга «ESG Risk Assessment and Insights». А еще компания в лице SASCO участвует в первом климатическом эксперименте на Сахалине.Напомним, в Химках зарегистрировано более 20 тысяч предприятий.