Химкинские спортсменки вышли в полуфинал чемпионата России по женскому боксу

Три спортсменки из городского округа Химки стали полуфиналистками чемпионата России по боксу среди женщин. Турнир проходит в Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой в Уфе. В нем принимают участие более 170 спортсменок из 49 регионов России. Подмосковье представляли 16 человек.

В финале соревнований выступят химчанки Екатерина Куц в весовой категории до 50 кг, Людмила Воронцова в группе до 57 кг и Кристина Ткачева в весе свыше 81 кг.

Победители турнира определятся 11 ноября. Общий призовой фонд чемпионата России составляет 24 миллиона рублей.

Ранее в Уфе стартовал чемпионат России по фехтованию на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Химкинский параспортсмен Николай Лукьянов взял «золото» на рапирах и завоевал бронзовую.