Химкинские спортсмены стали призерами Чемпионата и Первенства Московской области по капоэйра

По итогам состязаний среди девочек 10-12 лет первое место заняла Василиса Булгакова. Среди юношей 13-15 лет «золото» взял Тимофей Крылов, который впервые выступал в данной категории. Второе место в категории «старше 18 лет» занял Тимофей Тихонов. За свою карьеру он уже участвовал в международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы.

Кроме того, в трёх возрастных категориях бронзовым призёрами стали: Максим Родюшкин, Иван Зенов, Ольга Тихонова, Евгения Юдина и Вячеслав Росс.

«Этот турнир для нас знаковый, потому что проходит только раз в году. Дальше для нас принципиальны Всероссийский чемпионат. Это действительно важные соревнования. Спортсмены достойно получили медали и подтвердили свои статусы», — рассказала тренер группы «Escalada Сapoeira» Алиса Тихонова.

Отметим, школа «SоForсa» входит в Федерацию капоэйры России. Это одна из старейших школ в нашей стране. Ранее здесь прошли рейтинговые соревнования. Их проводят раз в месяц между крупными турнирами, чтобы проверить навыки спортсменов, а также познакомить новичков с правилами подобных состязаний.