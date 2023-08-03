Химкинский МГИК и ИНИОН РАН будут тесно сотрудничать

Московский государственный институт культуры и Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук договорились о совместной деятельности в сфере науки, подготовки кадров и расширения академических связей.

Соответствующий документ был окончательно согласован и подписан в ходе деловой встречи в День открытия фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН, одной из крупнейших в стране.

Делегация МГИК, которую возглавляла ректор Екатерина Кудрина, с интересом ознакомилась с экспонатами музея ИНИОН, осмотрели новый научный корпус, изучили возможности читальных залов. Директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов на все вопросы гостей дал развернутые ответы.

Стороны будут тесно сотрудничать в организации различных мероприятий, организовывать практику и стажировку для студентов.

Для МГИК это не первое в этом году важное событие по расширению взаимовыгодных дружеских связей. Группа специалистов недавно побывала в Ростове-на-Дону на дебютном Форуме библиотек новых субъектов РФ. По ходу масштабного мероприятия было изыскано время для заключения объемного договора о сотрудничестве с Донской государственной публичной библиотекой. Впереди совместные научные исследования, просветительские акции, обмен опытом.