Химкинский МГИК подписал соглашение о сотрудничестве с Донской государственной библиотекой
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
Члены делегации Московского государственного института культуры (МГИК) подмосковного городского округа Химки посетили уникальный Форум библиотек новых субъектов РФ, который проводится в рамках проекта «БиблиоДонбасс».
На нем химкинский вуз подписал документы о сотрудничестве с Донской государственной публичной библиотекой.
Теперь представители МГИКа и Донской библиотеки собираются совместно проводить научные исследования, а также организовывать просветительские мероприятия с использованием новых технологий.
Форум открыла министр культуры РФ Ольга Любимова. Во вступительной речи глава ведомства особенно обратила внимание на значение культурного объединения с библиотеками Донбасса.
На мероприятии выступила и ректор химкинского МГИКа Екатерина Кудрина. Она доложила об основных направлениях деятельности подмосковного вуза, о форматах сотрудничества с учреждениями новых субъектов России и о подготовке будущих кадров. В состав делегации вошли и другие сотрудники института.
Отметим, что идея реализовать проект «БиблиоДонбасс» принадлежит Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино. В этом инициаторов поддержали представители Минкультуры РФ, а также Правительства и Минкультуры Ростовской области.