Химкинский МГИК подписал соглашение о сотрудничестве с Донской государственной библиотекой

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Члены делегации Московского государственного института культуры (МГИК) подмосковного городского округа Химки посетили уникальный Форум библиотек новых субъектов РФ, который проводится в рамках проекта «БиблиоДонбасс».

На нем химкинский вуз подписал документы о сотрудничестве с Донской государственной публичной библиотекой.

Теперь представители МГИКа и Донской библиотеки собираются совместно проводить научные исследования, а также организовывать просветительские мероприятия с использованием новых технологий.

Форум открыла министр культуры РФ Ольга Любимова. Во вступительной речи глава ведомства особенно обратила внимание на значение культурного объединения с библиотеками Донбасса.

На мероприятии выступила и ректор химкинского МГИКа Екатерина Кудрина. Она доложила об основных направлениях деятельности подмосковного вуза, о форматах сотрудничества с учреждениями новых субъектов России и о подготовке будущих кадров. В состав делегации вошли и другие сотрудники института.

Отметим, что идея реализовать проект «БиблиоДонбасс» принадлежит Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино. В этом инициаторов поддержали представители Минкультуры РФ, а также Правительства и Минкультуры Ростовской области.