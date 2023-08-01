Химкинский парк «Экоберег» стал одним из самых посещаемых в Подмосковье

Парк «Экоберег» с начала 2023 года посетили больше 650 тысяч человек.

С таким показателем он занял четвертую ступень по числу гостей во всем регионе.

При этом городской округ Химки вошел еще и в топ-3 Подмосковья по количеству парков культуры и отдыха.

Эти данные получены на основе рейтингов от Министерства благоустройства Московской области. О них рассказали в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьева с главами городских округов и с правительством Подмосковья.

«При поддержке губернатора за последние годы мы открыли 11 парковых зон и еще 28 именных скверов в городском округе. Мы и дальше будем благоустраивать зеленые зоны в городе. Нам нужно сделать так, чтобы у каждого местного жителя в шаговой доступности были места для прогулок», - сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Кстати, парк «Экоберег» открыли в 2016 году при поддержке губернатора Подмосковья. Он находится в микрорайоне Левобережный. Всю территорию разделили на несколько секторов. Это площадки для танцев, памп-трек и игровые городки для детей всех возрастов. В «Экобереге» бывают не только жители близлежащих жилых кварталов, но и гости из других концов Химок и даже Подмосковья.

В Химках продолжается благоустройство парков и общественных территорий. К 2027 году планируют обновить семь парков и пять скверов - это 12 территорий общей площадью более 200 га.