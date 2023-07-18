Химкинский проект «Теплый прием» вошел в топ-5 победителей национальной премии «Жить вместе»

Приют для бездомных «Теплый прием», который работает в городском округе Химки, стал одним из пяти финалистов федерального конкурса «Жить вместе».

Отметим, что на эту национальную премию подавали заявки 700 участников со всей России.

Проект «Теплый дом» — это социально-реабилитационный центр где принимают всех бездомных. Там они могут находиться до трех месяцев. При этом люди не просто живут и питаются. Больные проходят курс лечения. За это время волонтеры помогают им восстановить документы и ищут родственников. Если человек здоров и хочет, чтобы его трудоустроили, в «Теплом доме» способствуют и этому.

В центре открыли свою кожевенную мастерскую. Здесь могут обучиться и впоследствии трудиться около сотни человек. Они будут шить сумки, ремни, кошельки и другие вещи из кожи. В мастерской на обучение готовы взять инвалидов, в том числе после ампутации нижних конечностей. При чем для таких людей изготавливают протезы.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

А еще у проекта «Теплый дом» есть социально-реабилитационный центр общей площадью 750 м. кв. В нем три этажа. Там находятся санпропускник, блок карантина, медслужба, специальное отдельное помещение для инвалидов и пищеблок. Одновременно в центре могут находиться до 70 пациентов.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин навещал «Теплый дом». В ходе очередной поездки туда к нему обратился за поддержкой основатель и директор Илья Кусков. Дмитрий Волошин откликнулся на просьбу, и администрация Химок выделила приюту субсидию в 2 млн рублей.

«Такие социальные проекты исполняют очень важную миссию — помогают вернуться к нормальной жизни всем, кто попал в беду и потерял дом. Сотрудники приюта каждый день проделывают колоссальную работу», — отметил Дмитрий Волошин.

Приют для бездомных «Теплый прием» работает и принимает людей только за счет пожертвований неравнодушных людей.