Химкинскому ракетостоительному предприятию «Факел» исполнилось 70 лет

Химкинское ракетостроительное предприятие «Факел» отпраздновало семидесятилетие со дня основания. С юбилеем его руководителей и сотрудников поздравила депутат Госдумы Ирина Роднина и глава Химок Дмитрий Волошин.

С первых дней работы предприятие было нацелено на производство передовой ракетной техники. Его основателем стал советский ученый и дважды герой социалистического труда Петр Грушин. Первая разработка химкинского «Факела» стала использоваться уже в конце 1957-го года.

«За 70 лет здесь разработали свыше 50 типов зенитных ракет и их модификаций для систем ПВО», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Нынешний директор предприятия Виктор Доронин рассказал, что за последние пять лет «Факелу» придали новый виток развития. Отдельно за это руководитель поблагодарил членов штата, которые доблестно и верно работают. Благодаря им ракеты, выпущенные с химкинского предприятия, являются важными составляющими систем ПВО России, а «Факел» остается лидером в своей отрасли.