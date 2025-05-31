Хинштейн: местонахождение 576 жителей Курской области до сих пор неизвестно

В субботу, 31 мая, исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провёл совещание рабочей группы, посвящённое проблемам, возникшим в регионе после вторжения украинских войск. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с пропажей людей.

Руководитель региона акцентировал внимание на нескольких важных моментах. В частности, он отметил, что местонахождение 576 человек из региона пока не установлено. Среди них четверо несовершеннолетних.

Удалось найти 1290 человек. Ещё 421 человек находится в зоне риска.

304 человека погибли в результате действий ВСУ. Большинство из них удалось опознать.

На веб-ресурсе администрации Курской области функционирует список граждан, проживающих в приграничных районах региона, с которыми не могут установить контакт их близкие. В этот список были включены 2287 человек.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Курской области в ночь на 31 мая выросло до 14 человек.