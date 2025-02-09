Хинштейн обнаружил в Курской области проблемы с выплатами участникам СВО

Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, охарактеризовал состояние регионального бюджета как «неудовлетворительное». Об этом он заявил во время встречи с жителями трех районов, расположенных вблизи границы с Украиной.

Он рассказал, что, когда он приступил к работе в декабре, то с ужасом и стыдом узнал о том, что в регионе есть задолженность перед семьями погибших участников специальной военной операции и перед теми, кто получил ранения.

«Еще я обнаружил, мне на этой неделе в нашем отделении фонда „Защитники отечества“ рассказали, что областное постановление предусматривало только однократную выплату. То есть, если человек был ранен, пришел лечиться, получил, вернулся обратно на передовую, его ранило повторно, это уже не считается» — посетовал Хинштейн.

Губернатор области заявил о намерении исправить «неправомерные и несправедливые действия». Однако, по его словам, ситуация осложняется критическим состоянием бюджета региона, которое он назвал «неудовлетворительным».

Ранее сообщалось, что Хинштейн не смог назвать число пострадавших при атаке на интернат Суджи.