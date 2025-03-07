Хинштейн похвастался Почетным знаком директора Росгвардии

Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, поделился в своем телеграм-канале новостью о получении высокой награды. Ему был вручен Почетный знак директора Росгвардии.

Награду Хинштейну передал заместитель главнокомандующего войсками Национальной гвардии Анатолий Маликов. Чиновник подчеркнул, что от согласованных действий служащих Росгвардии напрямую зависит безопасность и благополучие жителей Курской области.

Он добавил, что сотрудники ведомства с самого начала участвовали в отражении атак украинских вооруженных сил на приграничные районы Курской области. Хинштейн также акцентировал внимание на значительной роли Росгвардии в Курской области в период украинского конфликта.

Он подчеркнул, что поддерживал связь с родным ведомством и после ухода из него, в том числе в Государственной думе, где по его инициативе было принято более 30 законодательных актов, направленных на поддержку войск правопорядка.

Ранее Хинштейн назвал «саботажем» отказ курской корпорации выполнять требования власти.