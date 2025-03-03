Хинштейн заявил о саботаже его поручений Корпорацией развития Курской области

Наделенный полномочиями главы Курской области Александр Хинштейн обвинил Корпорацию развития региона в саботаже указаний относительно введенного моратория на застройку в лесопарковой зоне Железногорского района. С соответствующим заявлением он выступил на заседании правительства области, сообщило РИА Новости.

Ранее Хинштейн принял решение приостановить все работы по комплексному развитию территории, которые контролируются корпорацией. Примечательно, что в отношении этой организации возбуждено несколько уголовных дел, а ее руководители находятся под арестом по подозрению в хищении средств.

Врио губернатора отметил, что местные жители высказывают недовольство в связи с некорректной работой Корпорации развития. Люди также упоминали о хамском поведении ее руководства.

«Вижу реакцию жителей Железногорска и слышу о том, что руководство корпорации отказывается выполнить то решение, которое я принял в ходе заседания правительства — о введении моратория на продолжение КРТ (комплексного развития территории. — Прим. ред.) и строительства в Железногорске жилья…» — отметил Хинштейн.

По словам Хинштейна, чиновники корпорации поднимают себя «выше других», из-за чего к работе организации появляются новые вопросы.

Кроме того, Хинштейн заявил, что ожидает объяснений от временно исполняющего обязанности генерального директора корпорации Александра Бережного.

Ранее МВД России представило информацию об обвинениях, выдвинутых против сотрудников курской корпорации в связи с делом о курских фортификациях. По данным правоохранителей, организация не вернула подрядчику средства за невыполненные работы. По оценкам пострадавшей стороны, ущерб госбюджету составил около 170 млн руб.

В ходе расследования был задержан генеральный директор корпорации Владимир Лукин. Во время обысков в его квартире правоохранительные органы обнаружили наличные средства в размере 1,7 млн руб., а также коллекцию часов, оцениваемую более чем в $100 тыс.

На фоне этих событий в Курской области врио губернатора был назначен Александр Хинштейн, который публично заявил о намерении добиваться строгого наказания для всех причастных к делу.

Ранее Хинштейн обнаружил проблемы с выплатами участникам спецоперации в регионе.