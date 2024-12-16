Хинштейн посоветовал чиновникам, оценивающим работу ВС России, надеть погоны

Чиновникам, желающим попробовать себя в роли «военных стратегов» при обсуждении действий Вооруженных сил (ВС) России, стоит подумать о том, чтобы «надеть погоны». Такие слова произнес временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания регионального правительства, которое транслировалось в соцсети «ВКонтакте».

Эти комментарии были вызваны докладом председателя правительства Курской области и главы комитета региональной безопасности Михаила Горбунова, который рассказал о количестве сбитых украинских беспилотников за прошлую неделю.

Хинштейн выразил сомнение в том, что данный чиновник имеет право озвучивать подобную информацию в прямом эфире.

По мнению врио губернатора, недопустимо, когда сотрудники гражданских органов начинают заменять военные структуры и оценивать действия вооруженных сил, называя какие-то «цифры» и упоминая количество населенных пунктов.

Хинштейн подчеркнул, что подобные сведения должны представлять исключительно уполномоченные лица.

«Те, кто считает иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны», — посоветовал он.

Ранее Хинштейн в своем телеграм-канале проинформировал об освобождении российскими войсками сразу трех населенных пунктов, захваченных ранее ВСУ.