Врио губернатора Курской области пришел на встречу с жителями региона в форме
Врио главы Курской области Хинштейн надел на встречу с жителями региона форму
Фото: [телеграм-канал Александра Хинштейна]
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил пункт временного размещения жителей региона в официальной форме. Это видно из видео, которое он опубликовал в телеграм-канале.
На записях можно наблюдать, что экс-депутат одет в офисный китель оливкового цвета, напоминающий форму Вооруженных Сил России. На погонах отсутствуют знаки различия. На груди Хинштейна пришиты нашивки с его фамилией, инициалами и должностью.
Хинштейн имеет диплом Московского университета МВД России по специальности «правоведение» и носит звание младшего лейтенанта внутренней службы, однако цвет его кителя отличается от стандартной формы сотрудников МВД. Китель, в свою очередь, напоминает верхнюю часть офисной формы государственного советника.
Ранее сообщалось, что Хинштейн посоветовал чиновникам, оценивающим работу ВС России, надеть погоны.