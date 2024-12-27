Врио губернатора Курской области пришел на встречу с жителями региона в форме

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил пункт временного размещения жителей региона в официальной форме. Это видно из видео, которое он опубликовал в телеграм-канале.

На записях можно наблюдать, что экс-депутат одет в офисный китель оливкового цвета, напоминающий форму Вооруженных Сил России. На погонах отсутствуют знаки различия. На груди Хинштейна пришиты нашивки с его фамилией, инициалами и должностью.

Хинштейн имеет диплом Московского университета МВД России по специальности «правоведение» и носит звание младшего лейтенанта внутренней службы, однако цвет его кителя отличается от стандартной формы сотрудников МВД. Китель, в свою очередь, напоминает верхнюю часть офисной формы государственного советника.

Ранее сообщалось, что Хинштейн посоветовал чиновникам, оценивающим работу ВС России, надеть погоны.