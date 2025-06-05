Хинштейн включил депутатам песню в своем исполнении

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн зачитал отчет о проделанной работе за последние шесть месяцев, после чего включил запись песни в собственном исполнении. Видео этого события появилось в социальных сетях.

Хинштейн в зале, в котором собрались депутаты, зачитал доклад о выполненной работе за полугодие. Вслед за этим он включил песню «Я люблю тебя, жизнь», которую исполняет самостоятельно. На нее был наложен видеоряд, показывающий посещение главой региона различных населенных пунктов Курской области.

Хинштейн никак не стал комментировать эту песню, либо анонсировать ее. После того, как композиция прозвучала, в зале раздались аплодисменты.

Ранее уже сообщалось, что в ходе своего отчета Хинштейн проинформировал о проделанной работе в сфере возвращения мирных жителей, которые были вывезены на Украину. Губернатор сообщил, что с территории Украины был возвращен 1061 житель приграничья Курской области. Глава напомнил, что ВСУ вторглись на российскую территорию в августе 2024 года. На данный момент, по его словам, установить информацию о всех жителях, которые считаются пропавшими, не удалось.